Россия призвала Ближний Восток к сдержанности

В Кремле призвали страны ближневосточного региона к сдержанности на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Там также назвали удары Израиля нарушением норм международного права.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает Ближний Восток к сдержанности на фоне событий, которые разворачиваются вокруг отношений Ирана и Израиля.

Он напомнил, что Россия осудила авиаудары по иранскому консульству, отметив, что это нарушение всех норм международного права.

Песков сообщил, что сдержанность необходима для недопущения дестабилизации обстановки в регионе, который и так не блещет стабильностью и предсказуемостью.

Россия пока что не получала никаких запросов об оказании помощи на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном.