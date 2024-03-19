Россия не будет отменять азербайджанскую культуру

У России нет ни малейших намерений "отменять" азербайджанскую культуру, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Несмотря на то, что министерство культуры Азербайджана приняло решение отменить в стране все российские культурные мероприятия, Россия никогда не пойдет на такой шаг, заявил сегодня спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры. То, что в дружественной нам стране запретили выступления российских артистов, включая детские коллективы, участвующие в международных мероприятиях в Баку, с моей точки зрения, шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана"

- Михаил Швыдкой.

Россия уже проходила "отмену" русской культуры в недружественных государствах, и, как показало время, это ни к чему не привело: отменить русскую культуру по определению невозможно, добавил он, передает "Интерфакс".

Напомним, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Погибли два человека.

Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны Баку, в МИД страны потребовали от властей РФ провести тщательное расследование.