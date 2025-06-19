Вестник Кавказа

Россия сохранит дружбу с Азербайджаном - депутат Алексей Чепа

Россия сохранит дружбу с Азербайджаном - депутат Алексей Чепа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме заявили, что Москва сохранит дружественные отношения с Баку. Там добавили, что все вопросы будут урегулированы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в сохранении отношений между Москвой и Баку.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время многие пытаются разрушить российско-азербайджанские отношения и ищут для этого повод.

Чепа добавил, что вопрос с отменой культурных мероприятий в Азербайджане будет урегулирован, а Москва сохранит дружественные отношения с Баку.

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