Россия нарастит грузоперевозки через КПП на границе с Азербайджаном

Опубликовано: 12:37, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия до конца 2026 года нарастит объем грузовых автомобильных перевозок с Азербайджаном и Грузией, реконструировав пункты пропуска на границе.

Российские таможенные службы до конца 2026 года намерены реконструировать и дооснастить ряд российских пунктов пропуска на границе с Азербайджаном и Грузией, что позволит увеличить объем пропуска грузов, перевозимых автотранспортом, в 2,6 раза - с нынешних 10 млн т до 26,3 млн т в год, сообщил в кулуарах форума "Транспортная логистика Каспийского региона" замдиректора АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Сергей Сабуров.

Речь идет о пунктах пропуска Верхний Ларс (на границе с Грузией), а также дагестанских Яраг-Казмаляр, Тагрикент-Казмаляр, Ново-Филя и Дербент на границе с Азербайджаном, передает "Интерфакс".

"Реконструкция и дооснащение КПП Верхний Ларс, Яраг-Казмаляр, Тагрикент-Казмаляр, Ново-Филя, Дербент позволит к концу 2026 года достигнуть пропускной способности в объеме 26,3 млн т в год, что составит прирост до 16,3 млн т в год. Вырастет и пропускная способность железнодорожного пункта пропуска, она составит 15 млн т",

- рассказал Сабуров.

Параллельно ведется работа с иранской и азербайджанской стороной по проекту строительства железнодорожного участка Решт-Астара на территории Ирана, что обеспечить более быстрое и комфортное прохождение грузов по западному маршруту МТК "Север-Юг" без их перегрузки с железнодорожного на автомобильный транспорт.