Россия начнет импортировать яйца из Ирана

Совет ЕЭК установил льготные тарифы на ввоз яиц в РФ. Такая мера позволит поставлять яйца не только из Турции, но и из Ирана.

Совет Евразийской экономической комиссии создает краткосрочную льготу на ввоз куриных яиц, чтобы нормализовать стоимость продукции. Иностранным предпринимателям не придется платить таможенную пошлину. Таким образом власти могут привлечь новых поставщиков товара. В частности, планируется реализовать импорт из Ирана.

Глава министерства по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что продукция из дальнего зарубежья не ввозилась на российский рынок в течение трех лет.

«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц»

- Андрей Слепнев

Отмечается, что мера носить временных характер и будет действовать с начала следующего года и до конца июня. Льготный тариф будет распространяться на поставки объемом не более 1,2 млрд штук.