Россия и Китай установили газовый рекорд

«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай.

Российский газовый холдинг заявил о рекордных цифрах по экспорту газа в Китай.

Отмечается, что успех был достигнут в течение суток 3 января.

Накануне 2 января компания достигла рекордных показателей и вышла на другой уровень поставок, который был установлен по договору между станами с начала нового года.

"Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании"

– Газпром

Договор о газовых поставках был заключен между «Газпромом» и CNPC.

В планах к 2025 году нарастить объем поставок в Китай до 38 млрд кубометров газа в год.

Общий объем в ближайшие несколько лет должен составить 48 млрд кубометров топлива в год.