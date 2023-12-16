Россия и Китай установили газовый рекорд

«Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай.
Российский газовый холдинг заявил о рекордных цифрах по экспорту газа в Китай.
Отмечается, что успех был достигнут в течение суток 3 января.
Накануне 2 января компания достигла рекордных показателей и вышла на другой уровень поставок, который был установлен по договору между станами с начала нового года.
"Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании"
– Газпром
Договор о газовых поставках был заключен между «Газпромом» и CNPC.
В планах к 2025 году нарастить объем поставок в Китай до 38 млрд кубометров газа в год.
Общий объем в ближайшие несколько лет должен составить 48 млрд кубометров топлива в год.
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