Россия и Иран могут объединиться в энергетический консорциум

Опубликовано: 9:34, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергетический консорциум может быть создан совместно Россией и Ираном. Он позволит странам нарастить добычу нефти и газа, а также укрепит двусторонние связи.

Энергетические компании России и Ирана могут объединиться в консорциум для более эффективной работы, рассказал в день открытия международной выставки Iran Oil Show в Тегеране советник министра нефти Хосейн Шамели.

По словам Шамели, рассматривается возможность создания российско-иранского энергоконсорциума. Консорциум предполагает временное объединение независимых предприятий, для того, чтобы координировать их предпринимательскую деятельность и сделать бизнес более эффективным.

Россия и Иран, отметил советник иранского министра, имеют фундаментальное значение в вопросе мирового спроса на энергоносители. Энергетические компании двух стран могут способствовать созданию основы для обмена накопленным опытом в сфере образования, а также реализации новых финансовых механизмов для ускорения развития двусторонних отношений, передает агентство Shana.

Участие в иранской нефтяной выставке примет российская делегация, ее возглавит вице-премьер Александр Новак. Выставка продлится до 20 мая.