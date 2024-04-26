Вестник Кавказа

Россия и Египет могут перейти на национальные валюты в расчетах

Россия и Египет могут перейти на национальные валюты в расчетах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возможность перехода на национальные валюты России и Египта при взаимных расчетах обсуждают в Каире. ЦБ Египта, бизнесмены и госсектор ищут механизмы для отказа от доллара в расчетах с РФ.

В Египте заинтересованные участники рынка ведут обсуждение о том, чтобы перевести расчеты с Россией на египетский фунт и российский рубль, информацией об этом поделился глава Минторга Египта Ахмед Самир, передает РИА Новости.

"Сейчас в Египте идет обсуждение между заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, а также с ЦБ Египта с целью для изучения способов коммерческих расчетов между двумя странами в национальных валютах и работы для поиска механизма для реализации этого"

– глава ведомства

В Каире заинтересованы в росте торговли с Москвой, товарооборот между сторонами активно развивается, особое место в нем занимает зерно, поставляемое из РФ.

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