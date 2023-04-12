Россия готова поставлять Ирану ПО для нефтяного сектора

Опубликовано: 8:30, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Промышленное программное обеспечение может поставляться Россией иранским нефтяным компаниям. Речь идет о ПО от предприятия, связанного с "Газпром нефтью".

Россия и Иран ведут переговоры о возможности поставок российского ПО в иранские нефтяные компании.

Со стороны России в переговорах участвует "Цифровая индустриальная платформа" - совместное предприятие "Газпром нефти" и ГК "Цифра".

Иранский нефтяной сектор проявляет интерес к цифровой промышленной платформе Zyfra Industrial IoT Platform Oil&Gas, рассказал глава российского предприятия Алексей Трибунский.

Он объяснил, что Иран многие годы находится под санкциями, поэтому в стране почти нет промышленного IT, иностранные компании почти на заходят на иранский рынок.