Роспотребнадзор поможет россиянам, купившим туры в Израиль

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в связи с этим у граждан, имеющих на руках путевки, возникают вопросы. Помочь с их решением предлагает Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которые приобрели путевки в Израиль (...) Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей"
– сообщение ведомства
Туристические услуги должны были безопасны для здоровья, поэтому в сложившихся обстоятельствах россияне могут требовать "в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения". Роспотребнадзор также отмечает что в том случае, когда договор удалось расторгнуть до поездки, турист получает сумму, равную стоимости путевки, после начала - пропорциональную часть стоимости путевки.
Ранее стало известно, что сотни россиян просят об эвакуации на фоне обострения ситуации в регионе.