Роспотребнадзор поможет россиянам, купившим туры в Израиль

Опубликовано: 11:44, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Гражданам, которые ранее приобрели туры в Израиль будет оказано содействие. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в связи с этим у граждан, имеющих на руках путевки, возникают вопросы. Помочь с их решением предлагает Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор готов оказать содействие туристам, которые приобрели путевки в Израиль (...) Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей"

– сообщение ведомства

Туристические услуги должны были безопасны для здоровья, поэтому в сложившихся обстоятельствах россияне могут требовать "в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения". Роспотребнадзор также отмечает что в том случае, когда договор удалось расторгнуть до поездки, турист получает сумму, равную стоимости путевки, после начала - пропорциональную часть стоимости путевки.

Ранее стало известно, что сотни россиян просят об эвакуации на фоне обострения ситуации в регионе.