Роскачество: импортного вина в России хватит до Нового года

Опубликовано: 12:32, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России есть достаточные запасы импортного вина, если поставки полностью остановятся, вина точно хватит до Нового года. В целом дефицита, как и сильного подорожания вина в Роскачестве не ждут.

У россиян нет повода опасаться, что из магазинов пропадет итальянское или грузинское вино - поставки вина из-за границы в этом году даже выше прошлогодних.

"Сток импорта сейчас более 200 миллионов литров (вина). Еще прошлогодний объем не распродали, а уже нового завезли. Это больше половины годового объема продаж импортного вина. Если потребление импорта останется на уровне прошлого года, а весь импорт в Россию остановится полностью (а этого уже не случилось), то до новогодних праздников точно хватит даже того, что уже в стране"

– Роскачество

В этом году ввозные пошлины на вино из недружественных стран вырастут с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. Эта мера может негативно сказаться на цене импортного вина. Основной иностранный поставщик вин в РФ - Италия, на нее приходится 59 млн литров из 205 млн ввезенного напитка с начала года. За 2022 года в страну поступило 405 млн литров иностранного вина, в 2021 году - на 10% меньше.

"При этом более 80 миллионов литров импортного вина в прошлом году остались не распроданными"

– Роскачество

Всего в Россию вино везут в этом году из 47 стран мира. Цены, как ожидается, в основном останутся на уровне 500-600 рублей. Главной причиной роста цен на импортное вино может стать ажиотаж среди покупателей, передает РИА Новости.

"Думать, что все вино в магазинах завтра подорожает до 800-1000 рублей не стоит. Даже если на отдельные позиции импорта цены вырастут, в каталогах скидок их заменят российские вина и вина из дружественных стран. В категории до 500-600 рублей за бутылку будет сохраняться широкое предложение, как российских вин с географическими индикаторами, так и импорта из целого ряда стран"

– Роскачество