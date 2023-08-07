Винный туризм в Краснодарском крае набирает популярность

Опубликовано: 15:31, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энотуризм в Краснодарском крае пришелся по вкусу многих отдыхающим. За год винодельни посетили около 200 гостей. В этом году винных локаций для туристов стало больше.

Популярность в Краснодарском крае набирает такой вид туризма, как винный. Гости региона посещают винодельни и погреба, дегустируют напиток и узнают интересные факты о виноградниках.

"Большим спросом на Кубани пользуется винный туризм. Так, по итогам прошлого года 30 виноделен приняли порядка 200 тыс. человек. Совсем недавно в Новороссийске для туристов открыли новый такой объект. Локация для поклонников энотуризма заработала в хуторе Дюрсо"

– председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко

Осенью в Абрау-Дюрсо пройдет первый эногастрономический фестиваль.