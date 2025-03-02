Росатом поможет Бразилии в строительстве малых АЭС

Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшее время начнет строительство малых АЭС в Бразилии - проект позволит стране обеспечить экологическую безопасность Амазонии и заменить ТЭС, которые продолжают работать на мазуте.

Власти Бразилии договорились с российской госкорпорацией "Росатом" о строительстве в стране малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности), которое начнется в ближайшее время, сообщил министр горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской республики Алешандри Сильвейра, пишет бразильская газета Estadão.

"Президент РФ Владимир Путин поручил Росатому как можно скорее начать взаимодействие с правительством Бразилии, чтобы мы могли перейти к разработке малых ядерных реакторов, которые будут иметь важное значение для будущего нашей энергетики"

- Алешандри Сильвейра

У руководства страны большие планы – как сообщили в Минэнерго, таким образом можно будет обеспечить экологическую безопасность Амазонии и полностью отказаться от ТЭС, работающих на мазуте, сказал министр, передает ТАСС.

Также Росатом готов завершить строительство третьего энергоблока АЭС "Ангра" в штате Рио-де-Жанейро и принять участие в возведении новых атомных станций в стране, добавил Сильвейра.

Напомним, у Росатома имеется богатый опыт в строительстве уникальных малых АЭС – недавно российские атомщики приступили к подготовительным работам на площадке строительства такой АЭС в Узбекистане, ввод ее первых энергоблоков запланирован на 2029 год, а строительные работы должны стартовать уже в следующем году. РФ также готова рассмотреть создание полноценной АЭС на территории центральноазиатской республики.