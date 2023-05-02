"Росагролизинг" поможет Дагестану с модернизацией предприятий

Опубликовано: 17:57, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан и "Росагролизинг" оформили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, компания будет помогать республике с модернизацией предприятий.

Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг". Документ был подписан 2 мая в ходе Кавказской инвестиционной выставки-2023.

Глава республики отметил, что соглашение позволит еще больше расширить сотрудничество с компанией и осуществить модернизацию предприятий региона.

Сергей Меликов также обратил внимание на то, что с 2016 года доля "Росагролизинга" в закупке техники выросла в 5 раз и в 2022 году составила чуть более 55%.

В свою очередь, директор "Росагролизинга" рассказал, что с 2008 года инвестиции компании в республику превысили 2 млрд рублей. За это время выполнены поставки 971 сельхозмашины.

По словам Павла Косова, компания планирует и дальше расширять взаимодействие с Дагестаном, реализовывая крупные инвестиционные проекты и проекты по модернизации агропрома республики.