"Росагролизинг" поможет Дагестану с модернизацией предприятий

Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг". Документ был подписан 2 мая в ходе Кавказской инвестиционной выставки-2023.
Глава республики отметил, что соглашение позволит еще больше расширить сотрудничество с компанией и осуществить модернизацию предприятий региона.
Сергей Меликов также обратил внимание на то, что с 2016 года доля "Росагролизинга" в закупке техники выросла в 5 раз и в 2022 году составила чуть более 55%.
В свою очередь, директор "Росагролизинга" рассказал, что с 2008 года инвестиции компании в республику превысили 2 млрд рублей. За это время выполнены поставки 971 сельхозмашины.
По словам Павла Косова, компания планирует и дальше расширять взаимодействие с Дагестаном, реализовывая крупные инвестиционные проекты и проекты по модернизации агропрома республики.