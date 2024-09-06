Вестник Кавказа

Рицинский парк сократил турпоток за год

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число туристов, посетивших Рицинский национальный парк в Абхазии, в 2024 году оказалось меньше, чем в прошлом. Соответственно, объект заработал меньше средств на продаже билетов, рассказали власти Абхазии.

Рицинский реликтовый национальный парк оказался менее популярен среди туристов в Абхазии в этом году, чем в прошлом, рассказали в Минтуризма Абхазии.

По данным ведомства, с 1 января по 10 сентября 2024 года в заповеднике побывали свыше 432 тыс человек. Годом ранее число посетителей за аналогичный период почти достигло 472 тыс, передает Sputnik Абхазия.

Что касается поступлений от продажи билетов, то в этом году выручка равнялась 284,5 млн рублей, а год назад – 312,2 млн рублей.

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