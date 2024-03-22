Резкое улучшение погоды остановило движение через Транскам

Транскам закрыли для проезда всех видов машин как минимум до вечера четверга. Одной из причин такого решения стало резкое потепление.

Движение по Транскавказской автомагистрали временно ограничили для всех видов машин. Об этом информирует МЧС Северной Осетии.

Такое решение было принято в связи с резким потеплением и возможностью схода лавин.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 10:00 мск 28 марта 2024 года до 17:00 мск 28 марта 2024 года"

– пресс-служба ведомства

Напомним, в зимний период Транскам время от времени перекрывают из-за снежных заносов, а также возможного схода лавин и селей.