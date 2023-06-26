Ремонт в махачкалинском парке подходит к финалу 

Опубликовано: 22:10, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ленинский парк в Махачкале преобразится уже в этом году. Ремонтные работы на территории парка подходят к своему завершению. Парк сменит свой внешний вид и станет более комфортным.

В Махачкале в этом году приступили к ремонтным работам в парке Ленинского комсомола. Реставрация преобразит парковую зону города до неузнаваемости.

Благодаря работам, парк в столице Дагестана получит новый и красочный вид, станет более комфортным и ухоженным.

Глава города Юсуп Умавов обратил внимание, что в парке полностью сменили плитку, а также привели в порядок пешеходные зоны и дорожки для катаний на велосипедах.

Он добавил, что реконструкционные работы будут закончены скоро. При этом власти внимательно проследят за качеством работ.