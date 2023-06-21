Опубликовано: 23:33, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане стартовал прием документов в новый колледж, который будет готовить специалистов по гостеприимству – туризму и туристическому сервису, недостаток которых особенно ощущается сегодня.

В Махачкале на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) открылся колледж туризма и сервиса, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Активно развивающаяся в Дагестане сфера туризма требует наличия квалифицированных кадров. Их подготовкой с 2023 года займется колледж туризма и сервиса, который открылся на базе ДГУНХ"

- Минобрнауки РД

Колледж будет готовить специалистов в сфере туризма, гостеприимства, кондитерского дела и коммерции, в образовательном учреждении уже стартовал прием документов от поступающих.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Дагестане в нынешнем году отмечается всплеск въездного туризма - россияне в 3,5 раза активнее бронируют здесь туры на лето в Дагестан. Среди плюсов этого направления отмечаются привлекательные цены, которые с прошлого года практически не изменились.

Чаще всего на отдыхе в Дагестане туристы проводят около шести ночей, а самое популярное направление - Махачкала, в столице республики останавливаются половина туристов, которые чаще всего выбирают отели "три звезды" с завтраком. Такие путевки обходятся в среднем в 60 тыс рублей на двоих.