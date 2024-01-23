Реконструкция Лермонтовской библиотеки возобновляется в Ставрополе

Знаменитую "Лермонтовку" – краевую библиотеку имени Лермонтова – скоро снова начнут реставрировать в Ставрополе. Работы в здании – памятнике истории и культуры – ведутся с конца 2000-х годов.

Лермонтовская библиотека в Ставрополе, которая входит в число региональных памятников истории и культуры, снова будет подвергаться реконструкции, возобновление работ анонсировал краевой Минстрой.

И.о. главы ведомства напомнил, что реставрация прекратилась на время в 2019 году. Теперь, спустя 5 лет, специалисты снова вернутся в нее. Средства на работы в размере 237 млн рублей уже выделены. Они полностью взяты из краевого бюджета.

"Контракт с подрядной организацией планируем заключить весной, работы на объекте продлятся до конца 2025 года"

– Валерий Савченко

Проект включает усиление металлоконструкций дверных проемов, монтаж новых коммуникаций, ремонт внутренних помещений и благоустройство территории.

Реконструкция "Лермонтовки"

Здание Лермонтовской библиотеки было построено в 1955 году. Это первая публичная библиотека на Северном Кавказе.

Реконструкция стартовала в 2008 году. К 2014 году большинство работ были завершены, однако в этот момент финансирование приостановили.

С момента начала ремонта библиотека работает в пристройке, которая уже не выдерживает тяжести книг. Сообщалось, что маленькое здание, не рассчитанное на такую нагрузку, уже начинает разрушаться.