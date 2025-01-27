Вестник Кавказа

Рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода будут запущены в апреле

Рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода будут запущены в апреле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путешественники из России, мечтающие увидеть красоты Стамбула, с апреля получат еще один маршрут до турецкого города. Самолеты начнут вылетать из Нижнего Новгорода.

Авиаперевозчик Red Wings будут выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул. Первый полет пройдет  25 апреля. 

Пассажиров ожидает самолет Sukhoi Superjet 100. Путешественники смогут воспользоваться маршрутом один раз в неделю. 

Из города на Волге самолеты будут вылетать по пятницам в 22:30, в турецкий мегаполис лайнеры будут прибывать в 3:30. 

В Нижний Новгород лайнеры будут отправляться в субботу в 4:30. Сойти на землю волжского города можно будет в 9:00. 

Сообщается, что стоимость билетов начинается от 20 тыс рублей.

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