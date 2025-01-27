Рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода будут запущены в апреле

Путешественники из России, мечтающие увидеть красоты Стамбула, с апреля получат еще один маршрут до турецкого города. Самолеты начнут вылетать из Нижнего Новгорода.

Авиаперевозчик Red Wings будут выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул. Первый полет пройдет 25 апреля.

Пассажиров ожидает самолет Sukhoi Superjet 100. Путешественники смогут воспользоваться маршрутом один раз в неделю.

Из города на Волге самолеты будут вылетать по пятницам в 22:30, в турецкий мегаполис лайнеры будут прибывать в 3:30.

В Нижний Новгород лайнеры будут отправляться в субботу в 4:30. Сойти на землю волжского города можно будет в 9:00.

Сообщается, что стоимость билетов начинается от 20 тыс рублей.