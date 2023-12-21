Вестник Кавказа

Red Wings свяжет Сочи и Дубай прямыми рейсами

Red Wings свяжет Сочи и Дубай прямыми рейсами
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дубай и Сочи теперь связаны прямыми рейсами авиаперевозчика Red Wings. Полеты будут выполняться каждую неделю.

Авиаперевозчик Red Wings запустил прямое сообщение из Сочи в Дубай. Такая информация была опубликована на официальной странице компании. 

Отмечается, что вылеты будут совершаться каждую неделю по субботам. Так, например, в субботу 6 января из Сочи в Дубай можно улететь в 2:30, прибытие в ОАЭ намечено на 7:15. 

Время в пути составит около четырех часов. 

Из-за увеличенного спроса на новогодние праздники авиаперевозчик добавил дополнительный рейс, который будет выполнен 9 января.

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