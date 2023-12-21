Отели Сочи заняты на 100% в предновогодние дни

Сочинские отели отмечают полную бронь номерного фонда в преддверии Нового года.
Отели горного кластера Сочи объявили о полной загрузке на предновогодние выходные. Об этом рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Отмечается, что некоторые гостиницы на горнолыжных курортах заняты на 100% в преддверии новогодних каникул.
По данным опроса, который провели онлайн-сервисы среди россиян, почти 25% ответивших назвали Сочи лучшим местом для проведения новогодних праздников.
Ранее власти Сочи сообщали, что на зимних каникулах город-курорт должны посетить около 300 тыс путешественников.
Читайте нас в Дзен Новости Google News