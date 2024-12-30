Развитие курортов Кавминвод будет расширено - Мишустин

В Ставропольском крае на территории Кавминвод в рамках развития курортов планируется провести дополнительные мероприятия. План включает меры на срок до 2030 года.

Список мероприятий, которые проведут в Кавминводах в ближайшие пять лет в рамках комплексного развития курортов региона поручил расширить глава кабмина Михаил Мишустин.

"В обновленный перечень добавлено более 50 мероприятий, запланированных в том числе на территории города Лермонтова, а также Георгиевского, Минераловодского и Предгорного муниципальных округов"

– пресс-служба

На Ставрополье появятся новые санатории, а имеющиеся здравницы будут отремонтированы. В планах обновление дорог, инфраструктуры, строительство новых жилых массивов. Внимание также будет уделено скважинам с минеральной водой, планируется развитие сети минералопроводов в Кавминводах.