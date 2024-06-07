Вестник Кавказа

Разрушительное наводнение в Иране: есть жертвы

Разрушительное наводнение в Иране: есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощные ливни стали причиной наводнения на северо-западе Ирана. Жертвами стихии числятся три человека.

Северо-западные районы Ирана оказались под водой из-за сильных дождей. Стихия подтопила дороги, снесла автотранспорт и разрушила строения в районе населенного пункта Хандаван.

Власти страны сообщили о том, что стихия унесла жизни трех человек. Сейчас больше десятка бригад спасателей ищут возможных жертв произошедшего. Информацию об этом опубликовало иранский портал IRNA.

Портал сообщает, что департамент автомобильного транспорта республики предупредил о перекрытии дорог. По данным ведомства, возобновление автомобильного сообщения планируется не раньше субботы.

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