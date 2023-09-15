Раздельный сбор вторсырья на Кубани начинает давать первые результаты

Опубликовано: 17:41, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанский региональный оператор по сбору вторичного сырья отправил на переработку почти 8 тысяч тонн отходов, отсортированных в соответствии с современными требованиями экологии – методика уже приживается в регионе.

Кубанский региональный оператор пожинает первые плоды раздельного сбора вторичных отходов – теперь они не скапливаются на мусорных полигонах, а отправляются на переработку, что положительно влияет и на экологию края, и приносит коммунальщикам ощутимый доход, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Только за восемь месяцев текущего 2023 года коммунальные службы региона отправили на переработку 3280 т стекла, 2407 т пластика, 1725 т макулатуры и множество других материалов, которые будут переработаны в сырье для нового производства, сделать это возможным позволило активное внедрение раздельного сбора отходов, к которому уже привыкли жители края, передает "АиФ-Юг".

Лидер в новой инициативе коммунальных служб – курортный Сочи. В городе уже есть свыше 4200 контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО), и с каждым днем их число растет. Меняются и сами контейнерные площадки для ТБО – до конца года сочинские коммунальщики обновят более 200 из них.