Раиси приедет в Пакистан

Эбрахим Раиси совершит визит в Пакистан в ближайшее время. Тегеран получил официальное приглашение. Договоренность о работе над приездом достигнута.

Иранский президент Эбрахим Раиси в ближайшее время приедет в Иран, заявил глава дипломатии Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он отметил, что Тегеран получил официальное приглашение от Исламабада в связи с официальным визитом главы государства. Министр подчеркнул, что стороны достигли договоренности о работе над программой визита Раиси.

Напомним, Абдоллахиян находится с визитом в Исламабаде. Сегодня утром он провел переговоры со своим пакистанским коллегой. Цель приезда - снижение напряженности в отношениях двух государств.