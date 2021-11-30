Пыльная буря накроет регионы в центре России - синоптики

Пыльная буря, которая сейчас наблюдается на юге России, может достичь и центральных регионов. Буря затихнет к середине недели, считают специалисты.

В южных регионах России наблюдается пыльная буря, сильный ветер поднял в воздух песок, шлейф бури может дотянуться и до Центральной России, считают в центре погоды "Фобос".

Сегодня пыль стоит в воздухе в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, Дагестане, отчасти в Ставропольском и Краснодарском крае. Жаркий сухой воздух и сильный ветер, местам до 28 м/с усугубляют ситуацию.

"Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли, частиц почвы, песчинок в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен и даже десятков метров"

– "Фобос"

Сегодня погода не изменится. Шлейф песчаной бури с юга может протянуться и до центральных регионов России. Воздух должен очиститься к середине текущей недели.