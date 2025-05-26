Вестник Кавказа

Путина ждут в Тегеране – посол Ирана в Москве

Путина ждут в Тегеране – посол Ирана в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В посольстве Ирана заявили, что Владимира Путина ждут с визитом в Тегеране. Там добавили, что отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства.

Российского президента Владимира Путина ждут с визитом в Тегеране, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали.

Дипломат подчеркнул, что сегодня российско-иранские отношения достигли уровня стратегического партнерства.

Джалали отметил, что в Москву и Тегеран совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц двух стран.

Посол ИРИ добавил, что Иран ожидает, что руководитель государства совершит визит в Тегеран в ближайшее время.

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