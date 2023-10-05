Путин признал падение рубля

Президент России уверен в том, что рубль укрепится. Над этим работают ЦБ РФ и правительство.
Российские власти знают о падении рубля, признал президент России Владимир Путин, отметив, что над укреплением российской нацвалюты работают ЦБ и кабмин.
«Да, у нас есть проблемы. Мы их видим: невозврат выручки, ослабление национальной валюты – мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и результаты будут хорошие»
– Владимир Путин
Напомним, что в четверг, 5 октября, доллар уже второй раз за неделю брал психологическую высоту в 100 рублей.