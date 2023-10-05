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Путин признал падение рубля

Путин признал падение рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент России уверен в том, что рубль укрепится. Над этим работают ЦБ РФ и правительство.

Российские власти знают о падении рубля, признал президент России Владимир Путин, отметив, что над укреплением российской нацвалюты работают ЦБ и кабмин.

«Да, у нас есть проблемы. Мы их видим: невозврат выручки, ослабление национальной валюты – мы это видим. И Центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и результаты будут хорошие»

– Владимир Путин

Напомним, что в четверг, 5 октября, доллар уже второй раз за неделю брал психологическую высоту в 100 рублей.

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