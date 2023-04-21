Опубликовано: 13:35, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин провел телефонный разговор с принцем КСА Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили двусторонние отношения, обменялись мнениями по ситуации в регионе.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, звонок состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщаетп пресс-служба Кремля.

Политики обсудили сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в торговле, экономике, инвестиционной и энергетической сферах. Путин и Аль Сауд оказались довольны уровнем двусторонней координации в рамках ОПЕК+. Кроме того, стороны поговорили о возможном взаимодействии Королевства со странами БРИКС.

Далее главы государств затронули международную повестку, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и участие России и КСА в урегулировании кризисных ситуаций в регионе.

Помимо этого, президент России поздравил принца и весь народ Саудовской Аравии с наступлением праздника Ураза-байрам.

Стоит добавить, что беседа Путин и Аль Сауда прошла в дружественном ключе, стороны договорились и дальше продолжать диалог и наращивать двусторонние связи.