Эрдоган: Путин примет участие в открытии Аккую 27 апреля

Опубликовано: 8:01, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар"

Российский лидер по видеосвязи поучаствует на следующей неделе в церемонии по загрузке топлива на турецкую АЭС Аккую, об этом сообщил Эрдоган. Ранее рассматривался вариант личного присутствия Путина на мероприятии.

Президент РФ Владимир Путин удаленно примет участие в церемонии загрузки на первую турецкую АЭС ядерного топлива, об этом рассказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Дай Бог, 27 апреля на АЭС "Аккую" состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции",

– поделился Эрдоган, передает TRT Haber.

В рамках торжественной церемонии на АЭС доставят ядерное топливо и поместят в специальное хранилище.

После этого "Аккую" при участии МАГАТЭ будет присвоен статус ядерного объекта.

"Аккую" сооружается в Турции "Росатомом" в южной провинции Мерсин с 2018 года. Ожидается, что АЭС начнет работать примерно через полгода, тогда первый из четырех реакторов начнет вырабатывать энергию. В будущем станция будет на 10% обеспечивать Турцию электроэнергией.

Отметим, что соседние с Мерсином регионы в феврале столкнулись с разрушительными землетрясениями. При этом Мерсин не пострадал - эта провинция была выбрана местом для строительства АЭС именно из-за низкой сейсмической активности. Станция расположилась на берегу моря, это важно для эффективного охлаждения.