Путин получил приглашение посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, рассказал ему об успехах в строительстве и ликвидации безработицы, а также по просьбе жителей пригласил главу государства в гости.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Москве главу Чечни Рамзана Кадырова и обстоятельно побеседовал с ним о нынешнем состоянии дел в регионе, написал в своем Telegram-канале чеченский лидер.

"В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода"

- Рамзан Кадыров

В регионе успешно решается еще одна проблема – снижение безработицы: как отметил глава Чечни, до конца года этот показатель снизится с 7,5 до 5% за счет создания более 10 тыс новых рабочих мест, отметил Кадыров.

"У нас также хорошие темпы строительства жилья. Только в Грозном возводим новый район на 2 миллиона квадратных метров жилья и 900 тысяч квадратных метров различных объектов социального назначения. Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного"

- Рамзан Кадыров

Также чеченский лидер пригласил президента России посетить Чечню, поблагодарив его за поддержку начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона.

"В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа – пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику"

- Рамзан Кадыров

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Чечне продолжается активное жилищное строительство – так, регион оказался в тройке лидеров по вводу жилья на человека в прошлом году с показателем 1,5 кв м на одного жителя республики: лидером рейтинга стала Тюменская область, где на одного жителя приходится 2 кв м. Вторую строчку в списке заняла Ленинградская область (1,53 кв м).