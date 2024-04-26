Чечня вошла в тройку лидеров по вводу жилья в 2023 году

Чечня вошла в топ-3 в списке регионов по вводу жилья на человека в 2023 году. Лидером является Тюменская область, далее расположилась Ленинградская область.

Чечня оказалась в тройке лидеров по вводу жилья на человека в прошлом году с показателем 1,50 кв м на одного жителя республики, данные приводит РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Тюменская область, где на одного жителя приходится 2 кв м. Вторую строчку в списке заняла Ленинградская область (1,53 кв м).

Рейтинг замкнули Чукотка (0,12), Мурманская и Магаданская области (по 0,09).

Что касается других регионов СКФО, то КЧР с показателем 0,89 оказалась на 13 месте, Северная Осетия (0,70) – на 27-м, Ставрополье (0,62) – на 45-м, КБР (0,61) – на 47-м, Дагестан (0,50) – на 66-м, Ингушетия (0,30) – на 79-м.