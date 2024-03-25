Путин одобрил весенний призыв в армию 150 тыс человек

Уже завтра в РФ стартует весенний призыв. Это будет первый призыв, когда на службу смогут призвать людей в возрасте до 30 лет.

В рамках весеннего призыва 2024 года в вооруженные силы России будут призваны 150 тыс человек. Об этом гласит указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 150 тыс человек"

– указ главы государства

Напомним, с января нынешнего года в России изменились границы призывного возраста. Если раньше на службу призывали граждан от 18 до 27 лет, то теперь верхняя планка составляет 30 лет.