Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин сегодня обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, - сообщает Центральное телевидение Китая.

В поздравлении президента России китайскому лидеру по случаю Нового, 2024 года и приближающегося Праздника весны говорится, что два российско-китайских саммита в уходящем году – весенний в Москве и осенний в Пекине – придали мощный импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами на всех направлениях, передает официальный сайт российского президента.

В своем поздравлении российский лидер отметил высокую динамику торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР: странам удалось досрочно реализовать планы по выводу товарооборота на рекордный уровень – свыше $200 млрд.

"Успешное проведение перекрестных Годов физической культуры и спорта способствовало значительному расширению гуманитарных связей. На очереди – Годы культуры России и Китая: мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта, приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами"

– Владимир Путин

В своем поздравлении российский президент выразил уверенность в том, что совместными усилиями странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание продуктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также партнёрского взаимодействия в рамках ООН, "Группы двадцати", ШОС и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором в новом году переходит к России.

В поздравлении председателя КНР Си Цзиньпина, направленном президенту России, говорится, что политическое взаимодоверие между РФ и КНР углубилось под их совместным руководством, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Под нашим совместным руководством политическое взаимодоверие между двумя сторонами еще более углубилось, стратегическое сотрудничество стало более тесным, а взаимовыгодное сотрудничество постоянно достигало новых результатов"

- Си Цзиньпин

Отношения России и Китая в 2023 году выстояли и сохранили здоровое и стабильное развитие, отметил в своей телеграмме председатель КНР.

"В 2023 году перед лицом столетних перемен и шаткой международной и региональной обстановки отношения России и Китая сохранили здоровое и стабильное развитие, неуклонно продвигались в правильном направлении"

- Си Цзиньпин