Опубликовано: 22:47, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

В Кремле сегодня состоялся диалог Путина и Пашиняна. Она прошла перед трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении, запланированной на сегодняшний вечер.

Президент РФ Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян переговорили в Кремле перед началом трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Российский президент признал, что послевоенное урегулирование, в том числе вопрос разблокирования транспортного сообщения, является чувствительным вопросом, однако его значение нельзя переоценить.

"Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что, если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану. И не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства и это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому – с точки зрения обеспечения безопасности тех людей, которые проживают на этой территории"

– Владимир Путин

Он выразил уверенность, что сегодняшний диалог будет полезным.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и повторил свои слова о "блокаде Лачинского коридора". Коридор был "заблокирован" в присутствии российских миротворцев, заявил он.

Затем армянский премьер рассказал о том, что Ереван заинтересован в разрешении вопроса транспортного сообщения.

"Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом: мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию. Хочу подтвердить, что мы готовы: и пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов в частности, через территорию Армении"

– Никол Пашинян

Он добавил, что Армения ждет возможности для железнодорожного транзита через Азербайджан. "Мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджанскую Республику, например в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран", - поделился Пашинян.

Путин заметил, что позиция Москвы по поводу трехстороннего заявления в отношении Лачинского коридора неизменна. "Все должны быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трехстороннего заявления. Наша позиция здесь не менялась", - напомнил он собеседнику.

Также стабильна позиция российской стороны по вопросу разблокирования транспортных направлений. Аналогичная ситуация и с позицией азербайджанской стороны, продолжил российский президент, в Баку "без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортного сообщения, она не имеет под собой никаких оснований".