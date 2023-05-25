Пашинян назвал условие для разблокирования коммуникаций

Опубликовано: 21:50, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении озвучил условие для разблокирования коммуникаций. Он подчеркнул, что для этого нужно, чтобы после разблокирования они остались в юрисдикции той страны, по чьей территории проходят.

Премьер-министр Армении подтвердил сегодня свою готовность разблокировать все транспортные и экономические коммуникации. Никол

Пашинян сделал это во время своего выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он акцентировал внимание на том, что готов к разблокированию, но при условии, что все пролегающие по территории Армении коммуникации в итоге остались бы в ее юрисдикции.

"Мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикций тех стран, по которым они проходят", - сказал Пашинян.

Ранее сегодня лидер Азербайджана заверил, что у Баку нет претензий к Еревану территориального характера.