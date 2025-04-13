Проведение массовых мероприятий приостановили в Северной Осетии

В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий. Жителей Владикавказа просят воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

В Северной Осетии по соображениям безопасности приостановили проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В заявлении говорится, что ограничения приняты в связи с поступающей в оперштаб региона информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников в ходе несанкционированной во Владикавказе акции.

Отмечается, что, помимо приостановки массовых мероприятий, запрещено фотографирование и видеосъемка военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотников.

Кроме того, власти потребовали усилить досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный осмотр граждан, которые находятся в транспортных средствах.

Правительство Северной Осетии также призвало жителей Владикавказа воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей из-за угрозы атак летательных аппаратов.