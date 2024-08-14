Пропускная способность пунктов на границе с Казахстаном утроится

Москва и Астана продолжают работу над повышением пропускной способности пограничных пунктов. В течение двух с лишним лет планируется увеличить этот показатель в три раза.

Пункты пропуска, которые действуют на границе РФ и Казахстана, через несколько лет будут работать с утроенной пропускной способностью, по крайней мере, такую совместную цель ставят Москва и Астана.

Об этом рассказал советник по международному сотрудничеству Дирекции международных транспортных коридоров Юрий Петров, передает Sputnik Казахстан.

"Для нас в отношениях с Казахстаном очень важным или знаменательным является подписание нескольких документов, в частности, совместного российско-казахстанского плана действий и дорожной карты по развитию российско-казахстанских пунктов пропуска, рассчитанные на 2023-27 годы"

– Петров

По его словам, когда проект будет воплощен в жизнь, пропускная способность пограничных пунктов вырастет в три раза. Кроме того, вдвое "сократится прохождение транзитных грузов".

Напомним, протяженность границы России и Казахстана составляет почти 7,6 тыс км.