Пропускная способность пунктов на границе с Казахстаном утроится

Пункты пропуска, которые действуют на границе РФ и Казахстана, через несколько лет будут работать с утроенной пропускной способностью, по крайней мере, такую совместную цель ставят Москва и Астана.
Об этом рассказал советник по международному сотрудничеству Дирекции международных транспортных коридоров Юрий Петров, передает Sputnik Казахстан.
"Для нас в отношениях с Казахстаном очень важным или знаменательным является подписание нескольких документов, в частности, совместного российско-казахстанского плана действий и дорожной карты по развитию российско-казахстанских пунктов пропуска, рассчитанные на 2023-27 годы"
– Петров
По его словам, когда проект будет воплощен в жизнь, пропускная способность пограничных пунктов вырастет в три раза. Кроме того, вдвое "сократится прохождение транзитных грузов".
Напомним, протяженность границы России и Казахстана составляет почти 7,6 тыс км.