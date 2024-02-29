Промышленников КБР поддержит Гарантийный фонд

В 2024 году Гарантийный фонд Кабардино-Балкарии выделяет 62 миллиона рублей на поддержку местных промышленных предприятий. Это финансирование, поступающее из федерального и регионального бюджетов, будет способствовать развитию бизнеса в разнообразных секторах экономики республики.

В 2024 году Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики выделит 62 млн рублей на поддержку промышленных предприятий. Эти средства будут направлены на помощь компаниям в различных отраслях экономики.

Данная инициатива осуществляется за счет средств из федерального и регионального бюджетов, что позволяет активно поддерживать бизнес в регионе.

«Важные изменения произошли в работе Гарантийного фонда КБР, который теперь наделен полномочиями регионального фонда развития промышленности, что позволяет оказывать поддержку промышленным предприятиям региона и способствовать их развитию»

– пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

Целью выделения средств из Гарантийного фонда является стимулирование производства, создание новых рабочих мест, увеличение экономического потенциала региона.

Поддержка промышленных предприятий способствует расширению производства, улучшению качества продукции, повышению конкурентоспособности на рынке. Это важный шаг для развития экономики республики и обеспечения благополучия жителей.