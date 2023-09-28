В Невинномысске запустят пять промышленных производств

Новые промышленные предприятия будут построены в экопромышленном парке Невинномысска. Об этом сообщил глава города.

Невинномысск, ставропольский моногород, собирается расширить свою промышленную базу путем строительства новых предприятий на территории экопромышленного парка, сообщил мэр горда.

По его словам, строительство пяти производственных площадок начнется до конца текущего года. Он подчеркнул, что это станет важным шагом шаг в развитии региона и увеличении его экономического потенциала.

«Освоение экопромышленного парка на Ставрополье начнется весной 2024 года. В настоящее время завершаются работы по устройству фундамента объекта. Вскоре начнется возведение каркаса здания научно-технического центра. Три резидента построят на территории экопромышленного парка пять производств»

– глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

В местном министерстве ЖКХ отметили, что создание производств увеличит долю переработки отходов в крае. Последние годы проблема обращения с отходами становится все более актуальной, и создание экопромышленного парка является одной из мер по ее решению.

Территория экопромышленного парка в Невинномысске охватывает площадь в 15 га. Здесь появятся новые предприятия, специализирующиеся на переработке отходов и производстве экологически чистой продукции. В рамках парка будут созданы условия для эффективного использования ресурсов и минимизации вредного воздействия на окружающую среду.

Создание экопромышленного парка в Невинномысске открывает новые перспективы для развития региона. Это не только создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции, но и способствует развитию экологически ответственного производства.