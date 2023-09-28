В Невинномысске откроется Первый промышленный театр

Опубликовано: 8:25, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Труппа Первого промышленного театра в Невинномысске обретет постоянную прописку в доме купца Лапина.

Первый промышленный театр Невинномысска обретет дом особняке купца Лапина. Построенный в начале ХХ века дом расположен по адресу Маяковского 26. Планируется, что театр распахнет свои двери уже в конце ноября этого года.

«Ждем открытия нового, красивого, современного здания «Дом купца Лапина»! Театральное искусство, хореография, вокал, творческие мастерские для занятий уже совсем скоро будут ждать наших маленьких и взрослых любителей творчества»

– мэр города Михаил Миненков

Изначально здесь находилась управляющая контора, а после революции здание было отдано под музей местной фабрики. Помимо музея, здесь работала библиотека и многочисленные кружки. Во времена перестройки о здании забыли. Необходимость в нем появилась после того, как в городе была собрана труппа для нового театра. Промышленный театр, созданный два года назад, в настоящее время не имеет собственного здания и вынужден скитаться по городским домам культуры.