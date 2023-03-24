Производство газировки практически налажено в Ставропольском крае

Сладкие газированные напитки, а также минеральную воду, скоро начнет выпускать предприятие в поселке Фазанный. На производство уже требуются сотрудники.

Компания "Альзар" примерно через полмесяца начнет выпускать различные напитки на Ставрополье, подробности нового проекта рассказали власти Кировского округа.

Предприятие находится в поселке Фазанный. Сейчас там практически установлено оборудование. После ввода в эксплуатацию завод будет давать порядка трех сотен тысяч бутылок самых разных сладких напитков и минералки, передает "Интерфакс".

Глава района Николай Новопашин заявил, что предприятию нужны новые кадры, от лаборантов до грузчиков. В перспективе для своих работников компания может создать собственный ЖК.