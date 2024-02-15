Производство яиц в России приблизится к 50 млрд штук в год

В 2024 году в России будет произведено больше куриных яиц, чем в предыдущие годы. В прошлом году произвели менее 47 млрд яиц, а цены на продукт резко выросли.

В Минсельхозе РФ сообщили, что ждут роста производства столовых яиц в этом году.

"У нас в 2023 году произошел рост по яйцу - на 1,2% выше уровня 2022 года - это 46,6 млрд штук. На этот год мы также планируем рост"

– замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов

Он уточнил, что сейчас ведется работа с птицефабриками, отрабатываются долгосрочные льготные кредиты, которые помогут производителям нарастить работу.

Также в этом году ожидается рост производства мяса птицы - на 2%.