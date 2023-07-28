РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Прогноз на август: аномальной жары в России не будет

Сухой фонтан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Какая погода будет в августе в России? Специалисты не ждут жарких рекордов, но обещают теплый месяц во всех регионах.

Последний летний месяц в России не принесет аномальной жары, но будет теплым.

В Европе в июле стоит рекордная жара и из-за отсутствия осадков бушуют пожары. В августе погода изменится, но все равно будет на 1-1,5 градуса теплее нормы.

Россия в этом году не пострадала от рекордной жары, не стоит бояться ее и в августе: температура воздуха на территории страны в среднем будет также на 1-1,5 градуса выше нормы. Наибольшие теплые аномалии могут произойти на Южном Урале.

Устойчивых антициклонов метеорологи пока не ожидают, предпосылок к их образованию над Россией нет. Напомним, антициклоны связаны с высоким давлением, солнечной и сухой погодой.

Есть вероятность, что волны жары будут заходить на территорию Юга и Северного Кавказа, но тропическая погода будет стоять недолго, передает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс Погода".

Какой будет погода во второй половине лета в России?

Какой будет погода во второй половине лета в России?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version