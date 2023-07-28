Прогноз на август: аномальной жары в России не будет

Опубликовано: 11:22, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая погода будет в августе в России? Специалисты не ждут жарких рекордов, но обещают теплый месяц во всех регионах.

Последний летний месяц в России не принесет аномальной жары, но будет теплым.

В Европе в июле стоит рекордная жара и из-за отсутствия осадков бушуют пожары. В августе погода изменится, но все равно будет на 1-1,5 градуса теплее нормы.

Россия в этом году не пострадала от рекордной жары, не стоит бояться ее и в августе: температура воздуха на территории страны в среднем будет также на 1-1,5 градуса выше нормы. Наибольшие теплые аномалии могут произойти на Южном Урале.

Устойчивых антициклонов метеорологи пока не ожидают, предпосылок к их образованию над Россией нет. Напомним, антициклоны связаны с высоким давлением, солнечной и сухой погодой.

Есть вероятность, что волны жары будут заходить на территорию Юга и Северного Кавказа, но тропическая погода будет стоять недолго, передает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс Погода".