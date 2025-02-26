Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ ухудшился

К концу текущего года инфляция в России составит 7,6%, следует из нового прогноза Минэкономразвития. В прежнем прогнозе ожидалось, что инфляция опустится до 4,5% и приблизится к целевому уровню.

В Минэкономразвития РФ изменили прогноз по инфляции на 2025 год.

"На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого - начала этого года"

– представитель ведомства

Ранее в министерстве прогнозировали инфляцию на уровне 4,5% в этом году. Ожидания на 2026 год сохраняются: прогнозируемая инфляция 4%.

Отметим, что в 2025 году инфляция составила 9,5%. В рамках борьбы с инфляцией Центробанк поднял до рекордного уровня ключевую ставку, не исключено повторное повышение - ближайшее заседание ЦБ РФ состоится на этой неделе.