Вестник Кавказа

Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ ухудшился

Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ ухудшился
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К концу текущего года инфляция в России составит 7,6%, следует из нового прогноза Минэкономразвития. В прежнем прогнозе ожидалось, что инфляция опустится до 4,5% и приблизится к целевому уровню.

В Минэкономразвития РФ изменили прогноз по инфляции на 2025 год.

"На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого - начала этого года"

– представитель ведомства

Ранее в министерстве прогнозировали инфляцию на уровне 4,5% в этом году. Ожидания на 2026 год сохраняются: прогнозируемая инфляция 4%.

Отметим, что в 2025 году инфляция составила 9,5%. В рамках борьбы с инфляцией Центробанк поднял до рекордного уровня ключевую ставку, не исключено повторное повышение - ближайшее заседание ЦБ РФ состоится на этой неделе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЦБ может повысить ключевую ставку в России

ЦБ может повысить ключевую ставку в России

Инфляция в России в марте стала чуть меньше

Инфляция в России в марте стала чуть меньше

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

В ЦБ рассчитывают, что замедление инфляции в РФ продолжится

Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Российский бизнес ждет снижения ключевой ставки

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Набиуллина прокомментировала текущее укрепление рубля

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Ключевая ставка может подняться выше – ЦБ РФ

Инфляция в РФ в начале года оказалась ниже прогнозов ЦБ

Инфляция в РФ в начале года оказалась ниже прогнозов ЦБ

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Набиуллина назвала условие для начала снижения ключевой ставки

Ключевая ставка может опуститься – глава ВТБ

Ключевая ставка может опуститься – глава ВТБ

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы