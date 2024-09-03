Прогноз: к 2035 году в Армении останется 2 млн человек

Население Армении быстро сокращается, и уже через десять лет может сократиться почти на 30%. Через 25 лет в Армении может просто не остаться армян.

Сегодня население Армении близко к 3 млн человек, но в ближайшие годы и десятилетия оно можно сократиться в несколько раз, предупреждает председатель Аудиторской палаты Армении Наири Саркисян, передает Sputnik Армения.

Через 10 лет жителей Армении может стать меньше на 800 тыс, через четверть века армян в стране может не остаться совсем, считает он.

"В случае сохранения таких темпов, в ближайшие 25 лет в стране не останется армян"

– Саркисян

Численность населения падает из-за того, что многие граждане покидают Армению, а те, кто остается не поднимают демографию - в стране низкий коэффициент рождаемости. Кроме того, сказываются и последствия Карабахской войны.

Население покидает Армению

Отметим, что из предварительных данных переписи в Армении, сегодня численность населения составляет 2,93 млн человек, но численность населения на месте ощутимо ниже – 2,64 млн.

В 2023 году Армению безвозвратно покинули 48 тыс граждан. Население страны ищет возможности уехать - или в Россию, или в США по грин-карте. В 2024 году число мигрировавших из Армении жителей может оказаться выше, чем в прошлом году, отметил Саркисян.

Рождаемость в Армении

Ситуация с рождаемостью сложная: при пороге естественного воспроизводства 2,1, официально рождаемость в стране составляет 1,6-1,7. По факту она может быть еще ниже.

"Мы предполагаем, что показатель понизился и колеблется в пределах 1,4 - 1,5"

– глава Аудиторской палаты РА

На уровне рождаемости и оттоке населения из страны сказывается экономическая ситуация. В Армении высок уровень безработицы.