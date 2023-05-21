Президент Ирана призвал женщин расширять свои возможности

Многие борцы за права женщин в Иране в действительности используют их лишь как инструмент. Такое заявление сделал в воскресенье президент страны, выстпуая в Тегеранском книжном саду по случаю Национального дня девочек.
"Сейчас многие утверждают, что защищают права женщин, однако на практике пытаются использовать их как инструмент",
- отметил Эбрахим Раиси.
Он подчеркнул, что исламская система и культура признают истинный статус женщин и нацелены на то, чтобы реализовать их ценность и положение.
Глава государства также обратился к девушкам с призывом расширять свои возможности и стремиться к тому, чтобы на протяжении всей жизни улучшать человеческие, этические и божественные ценности. По его словам, это приведет к тому, что они начнут играть более эффективную роль в развитии страны.