Президент Ирана призвал женщин расширять свои возможности

Опубликовано: 19:39, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Ирана

Президент Ирана обратился к женщинам с призывом расширять свои возможности. По словам Эбрахима Раиси, со временем женская часть общества начнет играть более эффективную роль в развитии страны.

Многие борцы за права женщин в Иране в действительности используют их лишь как инструмент. Такое заявление сделал в воскресенье президент страны, выстпуая в Тегеранском книжном саду по случаю Национального дня девочек.

"Сейчас многие утверждают, что защищают права женщин, однако на практике пытаются использовать их как инструмент",



- отметил Эбрахим Раиси.

Он подчеркнул, что исламская система и культура признают истинный статус женщин и нацелены на то, чтобы реализовать их ценность и положение.

Глава государства также обратился к девушкам с призывом расширять свои возможности и стремиться к тому, чтобы на протяжении всей жизни улучшать человеческие, этические и божественные ценности. По его словам, это приведет к тому, что они начнут играть более эффективную роль в развитии страны.