Вестник Кавказа

Президент Грузии встретился с турецким послом

Президент Грузии встретился с турецким послом
Президент Грузии провел встречу с послом Турции, на которой стороны обсудили возможности развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также ситуацию в регионе.

Состоялась встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с послом Турции в Тбилиси Али Кааном Орбаем, информирует администрация грузинского президента.

На встрече стороны обсудили вопросы углубления стратегического партнерства Грузии и Турции, аспекты двустороннего сотрудничества, перспективы углубления торгово-экономических связей. Была отмечена необходимость полного использования и развития транзитно-транспортного потенциала двух стран.

Также Кавелашкили и турецкий посол обсудили текущие процессы на Южном Кавказе и роли Грузии и Турции в содействии региональной стабильности.

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