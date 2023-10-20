Президент Грузии не дает деньги пострадавшему населению

Опубликовано: 13:09, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Грузии, которые пострадали во время стихийных бедствий, не могут получить финансовую поддержку от государства. Причина отсутствия выплат – неподписанный президентом страны пересмотренный бюджет на 2023 год.

Пострадавшее от стихийных бедствий население Грузии не может дождаться положенные им выплаты из госбюджета. Президент республики Саломе Зурабишвили не подписала документ о пересмотренном бюджете страны на этот год. Об этом сообщил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе. Он отметил, что идет вторая неделя ожидания подписи президента, далее программа будет приостановлена.

"По поводу этого документа даже у оппозиции не было замечаний. Также он нравится МВФ, Всемирному банку и так далее. В понедельник пройдут две недели, как президент должна подписать документ, затем в течение 5 дней его подпишет председатель парламента"

– Пата Квижинадзе

Ранее отмечалось, что бюджет Грузии планируется увеличить на $190 млн. Деньги из госбюджета должны пойти на поддержку медицины в стране, оборонную промышленность и прочие госпроекты, которые реализуются в стране.